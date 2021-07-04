İZLE | Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'da: Hikayeyi tamamlamaya geldim

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüp, uzun süren sessizliğinin ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıklamıştı. Vitor Pereira, İstanbul'a geldi ve ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni hocası, konuşmasında, "Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz" dedi. | FB haberleri