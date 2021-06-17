İşte Trabzonspor'un yeni transferi Koita'nın ilk sözleri

Son dakika Trabzonspor trasnfer haberleri: Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik'in ardından Fode koita ile kadrosunu güçlendirdi. bordo-mavililer golcü futbolcu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Koita'nın ilk sözlerine de yer verildi.

İŞTE O SÖZLER:

Merhaba Trabzon. Ben Fode Koita. Bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu anda sizden uzaklarda ülkemde Gine'deyim. En kısa zamanda sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah birlikte büyük başarılar kazanacağız.