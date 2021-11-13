İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! "Benim korkum..."

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son 2 maçına çıkacak. 15 puanla 3. sırada bulunan Milliler, önce Cebelitarık ardından Karadağ ile karşılaşacak. Milliler ikinci sıradaki Norveç'in 2, lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde bulunuyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, gruptan çıkmamıza yarayacak senaryoyu anlattı. Aktan, "Cebelitarık'ı yeneriz ve puan olarak kendimizi üste atarız, Karadağ'ı deplasmanda yenebilirsek o zaman Hollanda-Norveç maçı için umutlanırız. Averaj konusunda şansımızın olmadığı düşünüyorum. Ama benim korkum Hollanda ve Norveç'in ayak tenisi oynayıp kardeş kardeş bir beraberlikle birlikte yukarıya çıkmaları. Cebelitarık karşısında taktik yapacak bir durum yok. öne geçtiğinizde de aynı oyunu oynayacaklar." dedi. | Milli Takım haberleri