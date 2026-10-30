İskoç muhabirden Celtic-Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 12:08

The Herald Celtic FC Muhabiri Josh McCafferty, Celtic ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Josh McCafferty, "Celtic, İskoçya Ligi'ndeki başarılı performansını Avrupa'ya yansıtamıyor. Kadro kalitesi ligde başarılı olmak için yeterli, ancak Avrupa'da rakiplerin seviyesi yükseldiğinde zorlanıyor. Celtic, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Bana göre Beşiktaş'ı yenemezlerse Avrupa'da büyük ölçüde veda edecekler." yorumunu yaptı. İşte detaylar...