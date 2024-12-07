Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Yücel, teknik direktör konusunda "Serdar Topraktepe bırakmadığı sürece ben kendisiyle devam etmeyi arzu ederim" dedi ve şunları söyledi: "Onun ekibini güçlendirmek, kuvvetlendirmek lazım. Önümüzde bir seçim, arkasından bir seçim daha olacak. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizlerin de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunması lazım."