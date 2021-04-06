Hırvat dalgıç Budimir Buda Sobat su altında dünya rekoru kırdı! Tam 24 dakika 33 saniye nefesini tuttu
Hırvat dalgıç Budimir Buda Sobat, inanılması zor bir rekora imza attı. Su altında nefesini tam 24 dakika 33 saniye tutan 54 yaşındaki Sobat, kendine ait rekoru geliştirdi.
Hırvat dalgıç Budimir Buda Sobat, su altında nefesini tam 24 dakika 33 saniye tutarak, kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
Sisak'ta bir yüzme havuzunda gerçekleştirilen rekor denemesini medya mensupları heyecanla takip etti.
Hırvat sporcu, su altında nefesini, önceki rekorunun iki katından daha fazla tutmayı başardı.