Hıncal Uluç'tan flaş Stefan Kuntz sözleri! "Casusluğa mı geldi?"

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e elenen A Milli Takım'da turnuva hayalleri başka bahara kaldı. Usta yorumcu Hıncal Uluç, teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Kuntz'un getirilmesinin sebeplerinden birisi de Türk Milli Takımı'nı geleceğe hazırlaması. Benim aklım hayalim almıyor. Kuntz Rıdvan Yılmaz gibi harika bir çocuğu kadro dışı bıraktı. Şu maçı seyreden Rıdvan'ın yerine kendinizi koyun. Casusluğa mı geldi Kuntz Türkiye'ye. Sivrilecek gençlerin kafasını kes diye" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...