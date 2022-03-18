Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray - Barcelona yorumu! "Beşiktaş maçını kaybetseydi..."

Son dakika spor haberi: Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Duayen yorumcu Hıncal Uluç A Spor'da Galatasaray hakkında flaş sözler söyledi. Uluç, "Galatasaray, Beşiktaş maçını hak ettiği gibi kaybetseydi Barcelona'ya karşı daha şanslı olurdu. Derbide Galatasaray ilk defa Domenec Torrent tarafından futbolu iyi oynayan oyuncularla sahaya çıktı. İlk yarıda Galatasaray resmen Beşiktaş'ı ezdi. Tek kale oynadı. İkinci yarıda ise o Galatasaray gitti ve başka bir Galatasaray geldi." dedi.