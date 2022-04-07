Hıncal Uluç Galatasaray başkan adaylarıyla ilgili konuştu! "Bir kesimin kuklası"

Galatasaray, 30 Nisan'da olağanüstü seçime gidecek. Seçim öncesinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmi olarak adaylıklarını açıkladılar. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç iki ismi sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Bu iki aday da geçen seçimde adaydılar. Bu iki aday gencecik Burak Elmas önünde hezimete uğradılar. Bunlara doğru dürüst oy veren çıkmadı. Birisini ilk kez duymuşlardı. Diğeri ise Divan Başkanlığı yaparken nasıl tarafsız olmadığını gösterdi. Bir kesimin oyuncağı ve kuklası oldu."