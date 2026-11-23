Hidayet Türkoğlu İzlanda ve İtalya maçları öncesi konuştu! | İZLE

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 16:25

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, medya gününde konuştu. İşte o sözler...