Hidayet Türkoğlu İzlanda ve İtalya maçları öncesi konuştu! | İZLE
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, medya gününde konuştu. İşte o sözler...Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, medya gününde konuştu.
"8'de 8 yaparak Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hak eden ilk ülke olduk. Burada halkımızın desteği bizim için her zaman çok değerli ve kıymetli olmuştur. Bu anlamda her anlamda bizleri yalnız bırakmadığı için milyonlarımıza, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyoruz."
"Maalesef süreçlerin FIBA tarafından aynı şekilde yürütüleceğine dair bize geri dönüşler oldu. Tarık, şu an oynadığı statüde oynamaya devam edecek. O yüzden bunu da buradan dile getirmek isterim. Bu görüşmelerimizi yaptık. FIBA'nın kendi regülasyonlarından dolayı haklı olduğu noktalar var. Bizim de anlatmak istediğimiz noktalar oldu ama sonunda dediğim gibi FIBA'nın bu yönde almış olduğu bir karar var."