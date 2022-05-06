HATAYSPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte şampiyonun muhtemel 11'i! Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Hatayspor - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde bordo mavili ekip ligin zirvesinde sezonu tamamlamayı garantiledi. Fırtına'nın Hatay deplasmanında Erce, Serkan Asan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi ve Cornelius 11'i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...