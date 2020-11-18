Hamza Hamzaoğlu'dan flaş açıklama! "Hükmen mağlup olma..."

Süper lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, corona virüslü oyuncu sayısı nedeniyle kadrosu 14 futbolcunun altına düşen takımların hükmen mağlup sayılmaları yönündeki tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ""Hükmen mağlubiyet olayı hiç hoş değil. Sıkışık takvimli bir lig oynayacağız. Sürekli ertelenirse ligi tamamlamakta mümkün olmayacak. Testlerin denetlenmesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalı" ifadelerini kullandı.