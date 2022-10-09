Hamit Altıntop EURO 2024 grup kurası yorumu! "Psikolojik üstünlüğümüz var"

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Mİlli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, kura çekiminin ardından değerlendirmeler yaptı. Altıntop, "Burada yer alıp ilgi görmemiz çok güzel. Şampiyonanın Almanya'da olması bizim için büyük avantaj. 2006'da malesef katılamamıştık. Kuradan sonra psikolojik bir üstünlüğümüz var gibi gözüküyor. Umarım burada yer alırız." dedi. İşte o sözler...