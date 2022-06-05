Hamit Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası...

Uluslar C Ligi 1. Grub ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Faroe Adaları'nı 4-0'lık farklı bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlılar ikinci maçı Litvanya ile deplasmanda oynayacak. Milli Takımlar'dan Sorumlu Hamit Altıntop, Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Asıl hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası. Küçük hedefimiz ise gruptan lider çıkmak. Ferdi'den memnunuz. Fenerbahçe'de de iyi oynadığı için burada. İyi bir başlangıç yaptı." dedi.