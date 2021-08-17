Haldun Domaç'tan Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu saldırısına dair flaş yorum! "Gitmek için tuzak..."

Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Giresunspor deplasmanında başlarken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 3 puanla evine dönmesine karşın, maç içinde Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yumruklu saldırı nedeniyle büyük bir kriz yaşadı. Marcao'nun Kerem'e maç içinde yaptığı saldırıyı A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Marcao'nun yaptığı Galatasaray'dan gitmek için bir tuzak da olabilir" dedi. | GS haberleri