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Web Tv Video Haldun Domaç'tan Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu saldırısına dair flaş yorum! "Gitmek için tuzak..."

Haldun Domaç'tan Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu saldırısına dair flaş yorum! "Gitmek için tuzak..."

Haldun Domaç'tan Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu saldırısına dair flaş yorum!
17.08.2021 | 16:32

Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Giresunspor deplasmanında başlarken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 3 puanla evine dönmesine karşın, maç içinde Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yumruklu saldırı nedeniyle büyük bir kriz yaşadı. Marcao'nun Kerem'e maç içinde yaptığı saldırıyı A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Marcao'nun yaptığı Galatasaray'dan gitmek için bir tuzak da olabilir" dedi. | GS haberleri