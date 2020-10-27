Haldun Domaç'dan olay açıklama! "Galatasaray'daki sorunlar halının altına süpürüldü"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleştirilen toplantıyla ilgili "Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasındaki sorunlar halının altına süpürüldü." ifadelerini kullandı.

Haldun Domaç'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Teknik direktörün kim ona bakacaksın bir kere. Senin teknik direktörün bu camiada yönetimin önüne geçmiş bir isimse konuşmalarına dikkat edeceksin. Yönetim itibarsızdır demiyorum ama 'Biz pandemi döneminde ve milli maç aralarında dinleniyoruz.' cümlesini Fatih Terim'e söyleyemezsin, söylersen cevap alacağını bileceksin. Dinleniyoruz demek 'Biz çalışmıyoruz, yatıyoruz. Hoca bizi çalıştırmıyor' demek. İki taraf arasındaki sorunlar halının altına süpürüldü. Sorunlar bitmedi, devam ediyor."