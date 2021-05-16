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Web Tv Video Göztepe Beşiktaş maçı sonrası Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri! "Hamd olsun..."

Göztepe Beşiktaş maçı sonrası Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri! "Hamd olsun..."

Göztepe Beşiktaş maçı sonrası Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri!
16.05.2021 | 00:21

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Göztepe galibiyetinin ardından elde ettiği şampiyonluk sonrası Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, " Hocamıza başından beri inanıyoruz. Sergen Yalçın da, Ahmet Nur Çebi de, Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalan insanlar. 'Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz.' demeci hakkında Emre Kocadağ: "Öyle oldu galiba. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Mecazi anlamı olan bir cümleydi. Kimseyi incitmek için söylemedik. Kendi takımımıza inanç için söyledik."