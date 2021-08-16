Giresunspor - Galatasaray | Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Galatasaray Feghouli'yi bırakmamalı!

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da karşılaşanın ilk yarısına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Usta yorumcu değerlendirmesinde Feghouli için özel bir parantez açarken "Galatasaray kesinlikle Feghouli'yi bırakmamalı. Aldığı parayı çıkaran bir oyuncu." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)