GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE | İşte Kara Kartal'ın sahadaki 11'i! Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Giresunspor Beşiktaş maçını CANLI İZLE | Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile zorlu bir maça çıkacak. . Siyah beyazlı ekip deplasmanda 3 puan alarak UEFA Konferans Ligi'ne katılmanın yolunu gözlüyor. Yeşil beyazlı ekip ise 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmak istiyor. Kartal bu maça Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkacak. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...