Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk hakemliğinde 2 yıldır bir dönüşüm var!

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:04

TFF Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun katılımıyla gerçekleşti. Seminerde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk hakemliğinde 2 yıldır bir dönüşüm var. Esas amacımız, Türk futbolunun marka değerini artırmak. Hakemlerin az tartışıldığı, sonuçların herkesin vicdanına sindiği bir sezon için herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.