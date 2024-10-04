Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Amacımız Kaçkar Dağları'nı turizme kazandırmak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ultra-Trail du Mont-Blanc dünya serisi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Aşkın Bak, "Amacımız Kaçkar Dağları'nı turizme kazandırmak. O sislerin üzerinde olmak, o zirvelerde yer almak adrenalin açısından da büyük keyif verecek. Aynı zamanda bu parkurda yer alacak sporcuları takip etmek de ayrı bir heyecan olacak. Bu organizasyonun Rize'de yer alması ayrı bir heyecan olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyor biz bakanlık olarak bu tanıtımın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.