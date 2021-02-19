Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yeni Adana Stadı açılışında konuştu: Adana halkı için hayırlı uğurlu olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

'Türkiye'mizin tesisleri dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka olması noktası anlamında önemli bir noktaya geldik.

İnşallah Adana'mızın yeni stadı çok güzel maçlara ev sahipliği yapacak. 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan yeni stadımız, 49 locaya sahip.

Maçlar seyirci ve taraftarla güzel. Ben bu güzide stadın güzel maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler.

Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı ve değerli gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.'