GAZİANTEP FK TRABZONSPOR CANLI İZLE | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Gaziantep Trabzonspor CANLI İZLE | Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki ekibin maçı hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenmişti. Şampiyonluğa koşar adımlarla devam eden Fırtına sahaya Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'i ile çıkacak. Müsabaka 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını CANLI izle...