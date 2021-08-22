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Gaziantep FK Beşiktaş maçı haberleri | Kenan Karaman'a yapılan hareket penaltı mı?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı haberleri | Kenan Karaman'a yapılan hareket penaltı mı?
22.08.2021 | 10:54

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. Erman Toroğlu, Kenan Karaman'a yapılan bu müdahaleyi yorumladı. İşte o sözler...

İşte duayen isimlerin o yorumları:

Erman Toroğlu: Net penaltı.
Reha Kapsal: Net bir penaltı.
Ceyhun Eriş: Kenan'a net bir müdahale var.
Gökhan Keskin: Rakip direkt Kenan'ın ayağına vuruyor, bence penaltı.