Gaziantep FK Beşiktaş maçı haberleri | Kenan Karaman'a yapılan hareket penaltı mı?
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. Erman Toroğlu, Kenan Karaman'a yapılan bu müdahaleyi yorumladı. İşte o sözler...
İşte duayen isimlerin o yorumları:
Erman Toroğlu: Net penaltı.
Reha Kapsal: Net bir penaltı.
Ceyhun Eriş: Kenan'a net bir müdahale var.
Gökhan Keskin: Rakip direkt Kenan'ın ayağına vuruyor, bence penaltı.