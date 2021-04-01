Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'den Türkçe şarkı performansı! İZLEYİN
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Türkçe şarkı söyledi. 23 yaşındaki santrfor, şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mohamed'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Türkçe şarkı söyledi. 23 yaşındaki santrfor, şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mohamed'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.