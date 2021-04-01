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Web Tv Video Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'den Türkçe şarkı performansı! İZLEYİN

Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'den Türkçe şarkı performansı! İZLEYİN

Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'den Türkçe şarkı performansı! İZLEYİN
01.04.2021 | 16:53

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Türkçe şarkı söyledi. 23 yaşındaki santrfor, şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mohamed'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Türkçe şarkı söyledi. 23 yaşındaki santrfor, şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mohamed'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.