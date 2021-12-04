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Web Tv Video Galatasaray'ın Altay maçındaki ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkadı! (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Altay maçındaki ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkadı! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Altay maçındaki ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkadı! (GS spor haberi)

04.12.2021 | 23:24

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Altay maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, sarı-kırmızılıların Halil Dervişoğlu ile bulduğu ilk golden önce yaşanan faul tartışmasıyla ilgili "Cüneyt Çakır futbolu bilseydi buna faul çalardı. Galatasaray'ın ilk golünden önce faul var." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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