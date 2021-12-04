Galatasaray'ın Altay maçındaki ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkadı! (GS spor haberi)

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Altay maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, sarı-kırmızılıların Halil Dervişoğlu ile bulduğu ilk golden önce yaşanan faul tartışmasıyla ilgili "Cüneyt Çakır futbolu bilseydi buna faul çalardı. Galatasaray'ın ilk golünden önce faul var." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)