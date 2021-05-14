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Web Tv Video Galatasaray'da flaş ayrılık! "Satılması için haber gönderildi"

Galatasaray'da flaş ayrılık! "Satılması için haber gönderildi"

Galatasaray'da flaş ayrılık!
14.05.2021 | 12:49

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken averaj farkıyla lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. A Spor yorumcusu ve DHA muhabiri Serhan Türk, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri ve transferde atacağı adımları değerlendirdi. Türk, G.Saray'da 2 yıldızın ayrılması için takımlara haber gönderildiğini de açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)