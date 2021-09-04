Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini 2 yıl uzattığı Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor. Transfere dair son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "UEFA'ya verilen listede yer almadı, Fatih Terim'in de yeni sezon planlamasında yer almıyordu. Emre'nin 1 yıllık kiralık olarak Alanyaspor'a imza atması bekleniyor. Emre Kılınç'a gelen teklifler ise reddedildi. Babel'le ilgili de sürpriz bir gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)