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Web Tv Video Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı (GS spor haberi)

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı (GS spor haberi)

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı (GS spor haberi)
04.09.2021 | 16:05

Son dakika transfer haberi: Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, sözleşmesini 2 yıl uzattığı Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor. Transfere dair son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "UEFA'ya verilen listede yer almadı, Fatih Terim'in de yeni sezon planlamasında yer almıyordu. Emre'nin 1 yıllık kiralık olarak Alanyaspor'a imza atması bekleniyor. Emre Kılınç'a gelen teklifler ise reddedildi. Babel'le ilgili de sürpriz bir gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)