Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olay yorum! "Hepsi mi kadro dışı kalacaktı?"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da, sürpriz bir kararla Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri yorumlarken Belhanda olayına ilişkin, "Eğer 2-3 oyuncu daha aynı açıklama yapsaydı, hepsi mi kadro dışı kalacaktı? Babel'in, Gedson'un ve Fatih hocanın da zemine karşı sitemi olmuştu. Geçmişe dönük hesaplaşmalardan kaynaklanan bir şey vardı" dedi.