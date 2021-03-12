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Web Tv Video Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olay yorum! "Hepsi mi kadro dışı kalacaktı?"

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olay yorum! "Hepsi mi kadro dışı kalacaktı?"

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olay yorum!
12.03.2021 | 10:55

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da, sürpriz bir kararla Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri yorumlarken Belhanda olayına ilişkin, "Eğer 2-3 oyuncu daha aynı açıklama yapsaydı, hepsi mi kadro dışı kalacaktı? Babel'in, Gedson'un ve Fatih hocanın da zemine karşı sitemi olmuştu. Geçmişe dönük hesaplaşmalardan kaynaklanan bir şey vardı" dedi.