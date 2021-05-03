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Web Tv Video Galatasaray'da Adnan Polat başkanlığa aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da Adnan Polat başkanlığa aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da Adnan Polat başkanlığa aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!
03.05.2021 | 17:05

Mayıs ayı sonunda başkanlık seçiminin yapılması beklenen Galatasaray'da adaylar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardaki seçim gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, ismi son günlerde başkan adaylığı için geçen Adnan Polat hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Adnan Polat ibra edilmediği için kongreden özür bekliyor. İade-i itibar bekliyor. Bu gerçekleşirse aday olabilir yoksa Adnan Bey'in aday olacağını düşünmüyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)