Galatasaray'da Adnan Polat başkanlığa aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Mayıs ayı sonunda başkanlık seçiminin yapılması beklenen Galatasaray'da adaylar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardaki seçim gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, ismi son günlerde başkan adaylığı için geçen Adnan Polat hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Adnan Polat ibra edilmediği için kongreden özür bekliyor. İade-i itibar bekliyor. Bu gerçekleşirse aday olabilir yoksa Adnan Bey'in aday olacağını düşünmüyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)