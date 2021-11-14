Galatasaray'a yeni verdi! "O ismin listede olduğunu gördüm"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim ve Burak Elmas'ın yaptığı toplantılardan sonra Galatasaray'da Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun son durumu belli oldu. Ayrıca sarı kırmızılı ekibin bir forvet alacağı öğrenildi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, son durumu aktardı. Özcan, "Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu kullanılacak. Halil Dervişoğlu için de aynı durum geçerli olacak. Diagne ile yolların devre arasında ayrılmasını bekliyoruz. Ayrıca Galatasaray, Bodø/Glimt formasın giyen Ola Solbakken'in listede olduğunu öğrendim. Devre arasında Diagne gönderilip yerine forvet alınabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)