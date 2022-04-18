GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE | İşte Aslan'ın muhtemel 11'i! Peki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösterecek. Sarı kırmızılı ekip kötü gidişata dur demek için galibiyet istiyor. Misafir takım ise ligde düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Aslan'ın bu maçta sahaya Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını CANLI izle...