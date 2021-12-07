GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 3 bölgeye 3 transfer! Gruptan lider çıkılırsa... | GS transfer haberi

Galatasaray transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Emre Kaplan, sarı-kırmızılıların grubu lider tamamladıktan sonra transferde gaza basacağınıdaha agresif davranacağını söyledi. Kaplan, "Orta saha oyuncusu düşünülüyor, sağ kanat oyuncusu planlanıyor. Forvete bir hamle yapılabilir. Galatasaray Avrupa'da iddialı bir şekilde yoluna devam ederse yönetim daha kararlı olacak." dedi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)