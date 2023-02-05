GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Muslera'ya flaş eleştiri!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Erman Toroğlu, "Bu tip sahada böyle başlanmaz. Önce ilk topları uzun oynarsın. Özellikle ilk 10 dakika. Maçın başında Muslera'nın yaptığını yapamazsın. Topu ortaya attı ve Trabzonlu oyuncular anında bastı. Muslera'nın attığı top kısa geldi. Trabzonlu oyuncu da araya girdi ve çok güzel bir gol attılar. Muslera gibi bir kalecinin bu sahada onu yapmaması gerekirdi. 15-20 dakika sonra zemin oturunca yaparsın." ifadelerine yer verdi.