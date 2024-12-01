Galatasaray taraftarını üzecek görüntü! Abdülkerim Bardakçı stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakçı RAMS Park'tan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
Galatasaray'ın evinde Eyüpspor'u ağırladığı Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Abdülkerim Bardakçı yaşadığı sakatlığının ardından maça devam edemedi ve sedye ile oyundan alındı.
Yıldız oyuncunun maç sonunda RAMS Park'tan koltuk değnekleriyle ayrıldığı görüntülendi.
Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığının ciddiyeti tıbbi kontrollerin yapılmasından sonra belli olacak.