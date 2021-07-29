Galatasaray - PSV maçı sonrası Flaş Mostafa Mohamed yorumu! "Performans düşüklüğünün sebebi..." (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV Endhoven'a elenerek Devler Ligi'ne veda etti. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, sarı kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Takımın performansına ve transferlerle ilgili konuşan Korkmaz, "Cicaldau gibi bilinmeyen bir oyuncuya bonuslarla birlikte 8 milyon Euro verilmişken, Mostafa Mohamed gibi bir oyuncunun 3.5 milyon Euro'yu verip alması lazım. Bu Mohamed'i de rahatlatacaktır, Mohamed'in performans düşüklüğünün önemli sebeplerinden birisinin sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)