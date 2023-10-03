GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Manchester United Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Old Trafford'da İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Mücadele 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Hakim Ziyech, Kazımcan Karataş sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı canlı izle...