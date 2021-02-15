Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e övgü! "İkinci Salah olarak gösteriliyor"

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, 89. dakikada penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Mohamed ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, 89. dakikada penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Mohamed ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Çorlu, "Mohamed Mısır'da ikinci Muhammed Salah olarak gösteriliyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Maçta üst düzey bir performans sergiledi." dedi.