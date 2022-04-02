GALATASARAY KARAGÜMRÜK | İşte Aslan'ın muhtemel 11'i! Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Galatasaray evinde Süper Lig'in 31. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takım maçı kazanarak ligin orta sıralarına tırmanmanın peşinde. Aslan'ın sahaya Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...