GALATASARAY KARAGÜMRÜK | İşte Aslan'ın 11'i! Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Galatasaray Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü evinde konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı. Zorlu mücadelede sarı kırmızılı takım Fenerbahçe derbisi öncesi moral arayacak. Aslan sahaya Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis 11'i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 20:30'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Karagümrük maçını CANLI izle...