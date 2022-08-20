GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! "Bizim açımızdan..."

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleden sonra teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Buruk basın toplantısında Icardi hakkında konuşurken, "Icardi ilgili daha önce adı geçti, çok önemli bir oyuncu. Çok yüksek maaş kazanan oyuncular. O maaşların Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı." ifadelerine yer verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)