GALATASARAY HABERLERİ | Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray transfer haberi... Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Fransa'ya gitti. Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed veda konuşması yaparken duygu dolu anlar yaşadı. Mostafa,"Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım." ifadelerini kullandı. İşte Mostafa Mohamed'in gözyaşları...