GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten ibra açıklaması! "Karar objektif değildi"

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi hakkında çıkan ibrasızlık kararı sonrası flaş bir yorum da Metin Öztürk'ten geldi. A Spor'a konuşan Öztürk, "İbrasızlık kararı da objektif değildi. Medeni olmayan koşullarda oradan ayrıldık. 2500 civarı üye geldi ama 1300 kişi oy kullanabildi. Görüşüm çıksa da iyi olmadı çünkü irade yansımadı. Bu yönetim bizim arzuladığımız bir tüzük hazırladı ve yeni gelecek yönetimin işi kolay olacak. Her sene seçime gitmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.