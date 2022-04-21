GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri!

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında konuşan Uluç, "Fatih Terim hak ettiği için gitti. Gitmesi onun lehine oldu. Ayrıldığı zaman taraftar düşündü, camia düşündü ama Fatih Terim de düşündü ben nerede yanlış yaptım diye. En kötü sezonunu yaşadı ama ona rağmen Avrupa maçlarında mağlubiyeti yok. Adım gibi biliyorum Fatih Terim kalsaydı, ligde ne olurdu bilmiyorum ama Galatasaray şu Barcelona'yı elerdi" dedi.