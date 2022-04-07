GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş değerlendirme: Galatasaray kimsenin umurunda değil

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 30 Nisan'da olağanüstü seçime gidecek. Seçim öncesinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmi olarak adaylıklarını açıkladılar. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç iki ismi sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Dursun Özbek'e ve Ünal Aysal'a başkanlık için gittiler ama kabul etmediler. Çünkü Galatasaray'da başkan olmanın ne olduğunu biliyorlar. Bu iş insanları için 'Gel seni soyalım' demek. Eski başkanlar dahil Galatasaray kimsenin umurunda değil." ifadelerini kullandı.