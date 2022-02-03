GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı Burak Elmas sözleri!

Galatasaray spor haberleri: A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair konuşan Uluç Burak Elmas'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı Uluç, "Fatih Terim'in bu yanlış transfer politikası yüzünden yıkılmış, dağılmış ve boğazına kadar borca batmış Galatasaray'ın kuruşunu hesaplamak durumunda olan Burak Elmas, yeni banka borçlarıyla G.Saray'ın borcunu arttıracağına kuruş hesabı yapıyor. Çok doğru yapıyor. Galatasaray başkanı böyle olur" dedi.