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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

01.02.2022 | 18:56

Galatasaray, forvet bölgesini eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp için İstanbul'a gelen Fransız yıldız, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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