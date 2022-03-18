GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Bafetimbi Gomis sözleri! "O pozisyonda topa bassa..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile evinde karşılaşan temsilcimiz Galatasaray zorlu mücadeleyi 2-1 kaybetti. Deplasmandaki ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip bu sonuçlarla Avrupa'ya veda etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Bafetimbi Gomis'in Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yapması gerekeni açıkladı. Kelleci, "Gomis o pozisyonda topun üstüne bassa ve arkadaki Cicaldau ile buluştursa daha farklı olabilirdi. Ancak burada çevre kontrolü yapmak da zor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)