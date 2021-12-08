GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi hakem eleştirisi! "Dünyanın hiçbir yerinde..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim açıklamalarında Süper Lig hakemlerine eleştirilerde bulundu. Deneyimli teknik adam, "Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez. Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...