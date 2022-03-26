GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş genel kurul kararı!

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Dindar, "Fatih Terim, perşembe günü Amerika'dan döndü. Hoca genel kurula katılacaktı, hatta salonda en ön sırada yer alacaktı. Konuşup konuşmama konusunda kararsızdı. Sadece kendisiyle ilgili bir diyalog oluşması halinde söz alacaktı. Ancak hoca, dün gece genel kurula katılmaktan vazgeçti" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)